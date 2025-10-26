- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Accident pe DN1A, la Lipănești, surprins de o cameră de supraveghere

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
accident lipanesti dn1a

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a fost surprins seara trecută de o cameră de supraveghere amplasată pe un imobil din Lipănești, al marginea DN1A. 

- Publicitate -

Din imagini, se pare că în evenimentul rutier s-a petrecut în jurul orei 19.00 și au fost implicate două autoturisme.

După ce au intrat în coliziune, una dintre mașini a părăsit carosabilul și a acroșat gardul unei locuințe.

- Publicitate -

Potrivit Poliției, în urma evenimentului rutier nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale.

Un cititor al ziarului ne-a trimis pe adresa redacției imaginile surprinse de camera de supraveghere.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

- Publicitate -

Voxpublica

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...

Magistrații deasupra tuturor. Sunt legale protestele lor?

Corina Matei Corina Matei -
Trăim într-o lume, și mai ales într-o țară, unde...

E oficial: ploieștenii i-au plătit datoria personală a viceprimarului Săraru (AUR)

Marius Nica Marius Nica -
Ploieștenii i-au plătit o parte din datoriile personale ale...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -