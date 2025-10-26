Accident pe DN1A, la Lipănești, surprins de o cameră de supraveghere

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a fost surprins seara trecută de o cameră de supraveghere amplasată pe un imobil din Lipănești, al marginea DN1A.

- Publicitate -

Din imagini, se pare că în evenimentul rutier s-a petrecut în jurul orei 19.00 și au fost implicate două autoturisme.

După ce au intrat în coliziune, una dintre mașini a părăsit carosabilul și a acroșat gardul unei locuințe.

- Publicitate -

Potrivit Poliției, în urma evenimentului rutier nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale.

Un cititor al ziarului ne-a trimis pe adresa redacției imaginile surprinse de camera de supraveghere.