Cale ferată necirculată de 20 de ani scoasă de pe DN72 Ploiești-Târgoviște

De mai bine de 20 de ani, timp în care nu a fost folosită, autoritățile locale și centrale au reușit să scoată de pe DN72 Ploiești-Târgoviște calea ferată din apropierea gării I.L. Caragiale.

Până în anul 2000, pe această linie ferată neelectrificată circulau trenuri de pasageri, marfă sau mixte pe ruta I.L. Caragiale–Filipeștii de Pădure–Moreni. Ulterior acestei date numai de trenuri de marfă.

Zona plină de gropi timp de 20 de ani

Trecerea la nivel cu această cale ferată a reprezentat ani la rând o adevărată provocare pentru șoferi, zona fiind plină de gropi și denivelări.

Mărturie în acest sens stau inclusiv imaginile surprins de sateliții Google, începând cu anul 2009.

Anunțul scoaterii căii ferate de pe DN72

Anunțul a fost făcut de deputatul PSD de Dâmbovița, Ionuț-Cristian Săvoiu.

„După douăzeci de ani de la închiderea liniei de IL Caragiale – Moreni reușim cu eforturile colegilor de la CFR Regionala București și de la CNAIR DRDP București – SDN Târgoviște să luăm a măsură normală pentru traficul rutier de pe DN72 în zona trecerii la nivel.

Deplasarea între Târgoviște si Ploiești va fi mai netedă. Felicit si mulțumesc colegilor din secțiile CFR si CNAIR din central si din teritoriu care au contribuit la soluționarea acestei probleme a cărei rezolvare a trebuit sa aștepte ceva vreme.

Era un non sens menținerea acestei treceri la nivel cu o linie fără trafic”, a transmis acesta printr-o postare pe pagina oficială de Facebook miercuri, 22 octombrie, unde a si publicat o fotografie realizată în ziua anterioară.

Promisiunile redeschiderii liniei feroviare I.L. Caragiale–Filipeștii de Pădure–Moreni

Segmentul feroviar cuprins între I.L. Caragiale–Filipeștii de Pădure–Moreni a fost de-a lungul anilor ținta unor promisiuni privind redeschiderea.

În 2023, directorul general al SC Moreni Parc Industrial, Gabriel Purcaru, susținea că a obținut promisiuni de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii privind reconstrucția unui tronson acestui tronson.

”Nu trecem cu vederea nicio oportunitate de dezvoltare a municipiului Moreni și a localităților din jurul acestuia.

Îmbucurător este faptul că a fost identificată sursa de finanțare, și anume Connecting Europe Facility, iar proiectul va fi realizat, într-o foarte mare măsură, în baza unei asocieri dintre Consiliul Județean Dâmbovița și Ministerul Transporturilor.

Ca de fiecare dată, avem și susținerea președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, discuțiile care privesc refacerea unor rute feroviare fiind demarate de administrația județeană încă de anul trecut.

Cred foarte mult în acest proiect și sunt ferm convins că îl vom implementa în viitorul apropiat. Vom reuși să le asigurăm investitorilor privați din Moreni căi de transport rapide și economice, iar concetățenilor noștri, un mijloc de deplasare modern și sigur”, declara în 2023 Gabriel Purcaru, potrivit clubferoviar.ro.

Scurt istoric

În 1917 autoritățile germane de ocupație au construit linia cu ecartament îngust (750 mm) în lungime de 21 km Băicoi – Filipeștii de Pădure – Moreni pentru exploatarea resurselor de petrol, lemn și cărbune ale zonei ce erau transbordate în stația Băicoi (astăzi Florești Prahova) situată pe linia Ploiești–Brașov, potrivi paginii de Wikipedia Calea ferată I.L. Caragiale-Filipeștii de Pădure-Moreni

Între 1917-1948 pe linia Băicoi – Filipeștii de Pădure – Moreni au funcționat șase stații: Băicoi, Cătina, Filipeștii de Pădure, Dițești, Ghirdoveni și Moreni la care s-a adăugat stația Provița în 1947.

În 1945 a fost dată în circulație o linie de 5 km care se ramifica din Filipeștii de Pădure și ajungea până la mina de lignit Palanga.

Linia Ploiești – Răzvad – Târgoviște a fost inaugurată în 1947 iar în 1948 a fost dată în folosință ramificația Vornicul Mărgineanu (astăzi I. L. Caragiale) – Dițești iar ecartamentul tronsonului Dițești – Moreni a fost schimbat de la cel îngust (750 mm) la cel normal (1 435 mm).

De asemenea, în 1948 ecartamentul tronsonului Dițești – Filipeștii de Pădure – Gura Palăngii a fost schimbat la cel normal (1 435 mm), astfel s-a rupt legătura dintre Moreni și Dițești cu Băicoi (Florești Prahova)

Pe această linie au circulat până în anul 2000 trenuri de marfă și călători mixte, iar ulterior numai de trenuri de marfă.

Din cauza numeroaselor sustrageri de componente, în cursul anului 2010 segmentul de cale ferată R.2 Dițești-Moreni a fost demontat, circulația trenurilor fiind suspendată.