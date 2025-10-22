Acțiune de amploare a Poliției în Prahova

O acțiune de amploare este în plină desfășurare la această oră în mai multe localități din Prahova. Au fost mobilizați jandarmii din cadrul Grupării Mobile Matei Basarab Ploiești.

- Publicitate -

Potrivit Poliției, acțiunea vizează:

creșterea gradului de siguranță a cetățenilor

creșterea siguranței pe drumurile publice in zone cu risc

creșterea gradului de siguranță in unitățile de învățământ

depistarea persoanelor urmărite

prevenirea si combaterea infracțiunilor, cu precădere a celor comise cu violență

identificarea bunurilor care fac obiectul unor măsuri legale

activității economice

activități la regimul Silvic

verificarea deținătorilor de arme

se utilizează si câinele de urma pentru depistarea eventualelor persoane care dețin substanțe interzise

Polițiștii sunt prezenți în această după amiază pe străzile comunelor Filipeștii de Pădure, Măgureni și Filipeștii de Târg.

- Publicitate -