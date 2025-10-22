Bursa Angajatorilor – Târg de joburi la Ploiești, 24-25 octombrie – LIVE

Acțiune de amploare a Poliției în Prahova

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
O acțiune de amploare este în plină desfășurare la această oră în mai multe localități din Prahova. Au fost mobilizați jandarmii din cadrul Grupării Mobile Matei Basarab Ploiești.

Potrivit Poliției, acțiunea vizează:

  • creșterea gradului de siguranță a cetățenilor
  • creșterea siguranței pe drumurile publice in zone cu risc
  • creșterea gradului de siguranță in unitățile de învățământ
  • depistarea persoanelor urmărite
  • prevenirea si combaterea infracțiunilor, cu precădere a celor comise cu violență
  • identificarea bunurilor care fac obiectul unor măsuri legale
  • activității economice
  • activități la regimul Silvic
  • verificarea deținătorilor de arme
  • se utilizează si câinele de urma pentru depistarea eventualelor persoane care dețin substanțe interzise

Polițiștii sunt prezenți în această după amiază pe străzile comunelor Filipeștii de Pădure, Măgureni și Filipeștii de Târg.

