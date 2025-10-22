Lavinia Vlad, externată astăzi, după 90 de zile de spitalizare în Belgia

Lavinia Vlad, ploieșteanca în vârstă de 37 al cărei caz a zguduit Ministerul Sănătății și a scos la iveală problemele Centrului de Arși de la Floreasca, va fi externată astăzi, după ce a petrecut 90 de zile într-un spital din Belgia.

- Publicitate -

Prin intermediul surorii sale, Alina Alexandru, Lavinia a transmis un mesaj tuturor celor care au susținut-o în această perioadă.

Citește și: Drama unei ploieștence: „Sora mea a fost tratată cu bacterii și orgolii”

- Publicitate -

„Ziua 143… 53 zile în România și 90 zile în Belgia. AMR 1 zi până la externare! Pff, azi scriu tremurând, exact ca la început. Doar că azi altele sunt emoțiile care ne copleșesc. Ne pregătim de momentul externării, de momentul în care va ajunge acasă și își va putea îmbrățișa copiii (…) Azi simțim nevoia să ne tot spunem reciproc că totul e real, că mâine chiar plecăm, că am reușit”, a scris, pe Facebook, Alina Alexandru.

„Astăzi, după 90 de zile după sosirea în Belgia, plâng de fericire pentru că urmează să fiu externată și să plec acasă la copii. Doresc să mulțumesc tuturor celor care ați făcut posibilă această zi, celor care ați crezut că voi lupta și voi reuși. Vă sunt extrem de recunoscătoare și vă doresc să aveți parte de aceleași lucruri minunate pe care le oferiți”, a spus Lavinia Vlad.

În mai 2025, Lavinia Vlad, o ploieșteancă în vârstă de 37 de ani, mamă a doi copii, ajungea la Spitalul Floreasca din București cu arsuri pe 70% din suprafața corpului.

- Publicitate -

Femeia a intrat în foc la propriu pentru a-și salva băiețeii de 4 și 9 ani, din locuința mistuită de flăcări. După chinuri de nedescris indurate la spitalul Floreasca și 0,01 șanse de surpaviețuire, Lavinia a ajuns la o clinică din Belgia, unde progresele au fost uimitoare.

Alina Alexandru, sora prahovencei, este omul care a luptat cu un întreg sistem pentru ca nimeni vreodată să nu mai treacă prin așa suferință.