Trenurile CFR suspendate din cauza datoriilor revin în circulație

Trenurile CFR suspendate ieri din cauza datoriilor revin în circulație conform programului obișnuit, potrivit CFR Infrastructură. Cele două companii au ajuns la un acord privind sumele restante, în cuantum de aproape 80 milioane lei.

Potrivit unui comunicat transmis marți de CFR SA, părțile au convenit ca sumele restante să fie achitate prin plăți directe în conturile CFR Infrastructură, dar și prin compensarea creanțelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare.

„În urma dialogului instituțional desfășurat între conducerile Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA și Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, privind sumele restante notificate anterior, în cuantum de 79.914.237,65 lei, părțile au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, prin efectuarea plăților în conturile CFR SA, precum și prin compensarea creanțelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare.

Ca urmare a acestor discuții constructive și a disponibilității manifestate de ambele conduceri, măsura suspendării temporare a circulației trenurilor operate de CFR Călători a fost anulată, traficul feroviar urmând să se desfășoare conform programului obișnuit de circulație”, au transmis reprezentanții CFR Infrastructură.

Această colaborare demonstrează angajamentul conducerii CFR SA de a gestiona cu echilibru și responsabilitate situațiile complexe care pot afecta infrastructura feroviară națională, prin menținerea dialogului permanent și aplicarea unor soluții pragmatice, menite să protejeze interesul public și stabilitatea sistemului feroviar.

Totodată, CFR SA își reafirmă responsabilitatea socială și instituțională față de angajați, partenerii economici și publicul călător, acționând în mod constant pentru asigurarea continuității serviciilor de transport și pentru protejarea intereselor legitime ale tuturor celor implicați.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA va continua să monitorizeze îndeaproape îndeplinirea angajamentelor asumate de către CFR Călători, urmărind respectarea graficului de plată și aplicarea măsurilor corective necesare pentru evitarea unor situații similare pe viitor.

CFR SA rămâne consecventă principiilor de transparență, responsabilitate și stabilitate financiară, reafirmându-și rolul de partener strategic în menținerea funcționării sigure și eficiente a infrastructurii feroviare naționale, în beneficiul publicului și al economiei naționale”, au transmis reprezentanții CFR Infrastructură prin intermediul unui comunicat de presă.