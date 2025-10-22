- Publicitate -
Adolescentă în vârstă de 16 ani din Boldești Scăeni dată dispărută

O adolescentă în vârstă de 16 ani din Boldești Scăeni este căutată de Poliție și familie după ce a plecat de acasă și nu a mai revenit. 

Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția Andreei Florentina Păun noaptea trecută, de către mama sa.

Semnalmente: aproximativ 140 cm înălțime, 52 de kilograme, par negru, lung și ochi albaștri.

La momentul plecării, minora purta blugi albaștri, o geacă roz și adidași albi.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la minora în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

