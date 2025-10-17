Ambulanță implicată într-un accident rutier în Ploiești

Un accident rutier în care a fost implicată o ambulanță a SAJ Prahova a avut loc în această după amiază în Ploiești, pe strada Malu Roșu.

Din fericire, autosanitara nu se afla în misiune. Nicio persoană nu a fost rănită.

Potrivit IPJ Prahova, evenimentul s-a produs orei 17:30, la intersecția străzilor Podul Înalt și Malu Roșu.

Polițiștii au constatat că șoferul ambulanței, un bărbat de 53 de ani, ar fi condus pe strada Malu Roșu, iar la intersecția cu strada Podul Înalt, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat într-un stâlp de electricitate.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În urma producerii accidentului rutier au rezultat doar pagube materiale.