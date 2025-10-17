- Publicitate -
Acțiune rutieră cu radar fix pe DN1B, la Valea Călugărească

Vineri după amiază polițiștii Serviciului Rutier Prahova au organizat o acțiune rutieră pe DN1B, în zona localității Valea Călugărească. Este folosit radarul fix.

Potrivit IPJ Prahova, radarul TruCAM în modul automat este amplasat pe DN 1 B, km 20+700, în localitatea Valea Călugărească.

Scopul acțiunii este identificarea conducătorilor auto care depășesc limitele legale de viteză și conștientizarea acestora cu privire la riscurile la care se expun și pe care le generează în trafic.

Viteza rămâne unul dintre principalii factori care determină producerea de accidente grave, iar Poliția Rutieră acționează permanent pentru reducerea acestui risc.

Recomandăm tuturor participanților la trafic:

  • Respectați limitele legale de viteză;
  • Adaptați permanent viteza de rulare la condițiile de drum și trafic;
  • Conduceți preventiv și responsabil. Siguranța rutieră este responsabilitatea fiecăruia dintre noi!

