Escrocul de pe Tinder la Ploiești. Cum a pierdut o femeie aproape 200.000 de euro

Înșelătorie demnă de scenariul unui film. Apar noi detalii cu privire la modul în care o femeie în vârstă de 61 de ani din Ploiești a fost victima unei scamatorii sentimentale pusă la cale de un cetățean nigerian stabilit în România, alături de soția sa.

Vă reamintim că timp de aproape trei ani de zile, aceasta a fost convinsă de bărbatul cu care vorbea doar pe internet că sunt într-o relație, sens în care a determinat-o să-i ofere mai multe sume de bani.

Cum s-au cunoscut

Cei doi au intrat în contact inițial prin aplicația de dating Tinder. Bărbatul s-a dat drept cetățean olandez și a făcut-o să creadă pe femeia din Ploiești că deține o companie petrolieră care are în derulare contracte cu state arabe.

Ca să fie credibil, i-a transmis fotografii cu diverse documente, inclusiv cu un pașaport emis de autoritățile din Olanda, dar care în realitate era fals.

În timpul care s-a scurs de la începutul așa zisei relații și până în martie 2025, ploieșteanca a fost convinsă de escrocul pe care l-a cunoscut pe internet să facă inclusiv o deplasare o în Olanda, la Amsterdam, pentru a se întâlni cu presupuși parteneri de-ai săi, cărora le-a înmânat o sumă considerabilă de bani.

Ce spun procurorii

„S-a reținut că, în perioada septembrie 2022- martie 2025, o persoană de naționalitate nigeriană, stabilit pe teritoriul țării, invocând împrejurări nereale, respectiv prezentându-se sub identitatea unui cetățean olandez, (sens în care, încă de la început a prezentat persoanei vătămate fotografii ale unui pașaport emis de autoritățile neerlandeze, despre care s-a stabilit că nu are corespondent în bazele de date), precum și faptul că deține o companie petrolieră și are în derulare contracte cu state arabe, a abordat inițial persoana vătămată prin mijloace de comunicare electronice, respectiv aplicația de dating Tinder”, au precizat procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Ca în celebrul film „Escrocul de pe Tinder”, nigerianul a manipulat-o constant pe femeia în vârstă de 61 de ani din Ploiești.

„Prin intermediul mai multor adrese de poștă electronică, sub pretextul acordării sprijinului necesar deblocării sumelor de bani aflate în conturile bancare ale cetățeanului olandez pretins a fi, a intermediat relaționarea persoanei vătămate cu presupuși avocați, reprezentanți ai unor firme specializate în recuperarea fondurilor, firme de service privind platforma petrolieră, iar prin intermediul aplicațiilor WhatsApp, Google Chat, atât prin mesajele scrise, dar și a conversațiilor audio și audiovideo, în mod direct, prin conținutul și frecvența acestora a indus-o și menținut-o pe persoana vătămată în eroare cu privire la dezvoltarea unei relații de iubire.

De asemenea, pentru a câștiga totalmente încrederea persoanei vătămate și a-i crea acesteia reprezentarea potenței financiare pe care a expus-o prin conversațiile purtate, a manipulat-o pe aceasta, determinând-o să se deplaseze în Olanda, Amsterdam, unde aceasta, a achitat personal sumă de bani, în fața presupușilor reprezentanți ai societății ce urma să procedeze la deblocarea fondurilor proprii deținute în conturi de către cetățeanul olandez.

Astfel, autorul, prezentându-i ca reală dorința de a părăsi Arabia Saudita pentru a se căsători în România, invocând diverse aspecte legate de regimul militar impus pe platforma petrolieră ca urmare a nerespectării unor condiții contractuale, care îl împiedicau să aibă acces la sumele de bani proprii pe care le deține în Olanda, prin acte de manipulare emoțională, a determinat-o pe persoana vătămată să transfere sume importante de bani, prin intermediul mai multor conturi bancare, creând un prejudiciu estimat la suma de aproximativ 200 000 de euro”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești prin intermediul unui comunicat de presă.

Ajutorul nigerianului, adevărata soție

În cauză s-a stabilit că nigerianul a primit sprijin în activitatea infracțională de la soția sa, care a pus la dispoziție contul bancar prin intermediul căruia persoana vătămată a transferat sume de bani.

Marți, 14 octombrie, a fost efectuată o percheziție domiciliar în județul Ilfov, fiind identificați cei doi suspecți și ridicată suma de 7000 de lei, cu privire la care a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului.

Totodată a fost instituită măsura popririi asupra conturilor celor doi suspecți. La aceeași dată, organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova-Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au dispus reținerea față de suspectul cetăţean nigerian.

După punerea în mișcare a acțiunii penale, la data de 15.10.2025, procurorul a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de cetățeanul nigerian.