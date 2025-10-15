Dragoste contra cost: Femeie din Ploiești înșelată cu aproape 200.000 euro

O femeie în vârstă de 61 de ani din Ploiești a fost înșelată cu aproape 200.000 de euro după ce un bărbat pe care l-a cunoscut pe Facebook a făcut-o să creadă că trăiesc împreună o poveste de dragoste.

Timp de aproape trei ani, între septembrie 2022 și martie 2025, bărbatul, cetățean nigerian în vârstă de 35 de ani, cu domiciliul în Ilfov, i-a solicitat în repetate rânduri sume de bani sub diferite pretexte.

Crezând că sunt într-o relație și dornică să-și ajute iubitul, femeia nu l-a refuzat. Așa se face că, de la începutul poveștii de dragoste și până în martie 2025, aceasta i-a transferat 168.000 de euro, 2.000 de dolari americani și 30.300 de lei.

Când și-a dat seama că este victima unui escroc, femeia a reclamat situația Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Astfel, polițiștii au pus aplicare ieri un mandat de percheziție domiciliară pentru a proba activitatea principalului suspect.

Ce spune Poliția

„În fapt, în perioada septembrie 2022 – martie 2025, o femeie, de 61 de ani, ar fi fost abordată, prin intermediul unei rețele de socializare, de către un bărbat.

Acesta ar fi indus-o în eroare prin diverse mijloace de manipulare emoțională și ar fi determinat-o să transfere, în interesul său, sume de bani de aproximativ 168.000 de euro, 2.000 de USD și 30.300 de lei.

În urma activităților investigative complexe desfășurate de polițiști, a fost stabilită identitatea persoanei cercetate, un bărbat, de 35 de ani, cetățean nigerian, cu domiciliul în județul Ilfov.

Acesta ar fi acționat cu sprijinul unei femei, de 32 de ani, de cetățenie română, domiciliată tot în județul Ilfov.

În cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace materiale de probă”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

Ca urmare a administrării probatoriului, persoana bănuită a fost condusă la sediul unității de poliție pentru audieri, iar ulterior, față de aceasta, a fost dispusă măsura preventivă a reținerii, pentru 24 de ore.

În cursul zilei de 15 octombrie a.c., bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată.