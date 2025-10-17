Tot ce trebuie să știi despre revizia rafinăriei PETROTEL-LUKOIL

Rafinăria PETROTEL-LUKOIL SA intră într-un amplu proces de revizie capitală, etapă tehnologică obligatorie pentru siguranța și eficiența instalațiilor. Pentru a veni în sprijinul comunității ploieștene și a oferi informații clare și transparente, vă prezentăm mai jos principalele întrebări și răspunsuri privind desfășurarea acestei revizii.

Care este motivul principal al lucrărilor de mentenanță obligatorii?

Scopul principal al reviziei este asigurarea funcționării în condiții de maximă siguranță și eficiență. Prin aceste lucrări se reduc riscurile operaționale, se îmbunătățește performanța energetică și se garantează conformitatea cu standardele de mediu și securitate industrială.

Care este perioada exactă în care rafinăria va opri activitatea?

Revizia capitală se desfășoară între 17 octombrie și 30 noiembrie 2025.

Perioada a fost stabilită astfel încât să permită executarea completă a lucrărilor, cu impact minim asupra livrărilor și reluarea activității în siguranță.

Este o închidere totală sau parțială?

Revizia presupune oprirea integrală a rafinăriei, întrucât lucrările vizează atât instalațiile tehnologice principale, cât și unitățile auxiliare. Această oprire completă permite accesul sigur la echipamentele majore și realizarea inspecțiilor detaliate, fără riscuri pentru personal sau mediu.

Cât timp vor dura lucrările și când se va relua activitatea normală?

Durata totală este estimată la aproximativ 45 de zile, în funcție de complexitatea intervențiilor. Activitatea normală va fi reluată imediat după finalizarea testelor tehnologice și a verificărilor de siguranță, pentru a garanta funcționarea optimă și conformă cu cele mai stricte norme de protecție a mediului.

Pot apărea zgomote mai puternice sau degajări de abur/gaze arse?

În fazele de oprire și repornire pot apărea temporar zgomote mai puternice decât în funcționarea normală. Pentru pregătirea lucrărilor este necesară depresurizarea controlată a instalațiilor tehnologice, realizată prin rețeaua de faclă, unde produsele petroliere gazoase sunt arse în condiții de deplină siguranță. Aceste operațiuni sunt monitorizate și respectă toate reglementările în vigoare.

Există riscuri pentru sănătatea populației în timpul lucrărilor?

Nu. Operațiunile tehnologice nu generează emisii suplimentare peste limitele legale admise. Toate activitățile se desfășoară cu respectarea strictă a legislației naționale privind sănătatea publică și protecția mediului.

Cum vor fi informați ploieștenii în caz de eventuale incidente neprevăzute?

Rafinăria utilizează proceduri standard de notificare prin intermediul autorităților competente – ISU Prahova, APM Prahova, Garda Națională de Mediu, Primăria Ploiești.

De asemenea, vor fi difuzate comunicate oficiale și informări prin canale media autorizate, inclusiv pe pagina de Facebook a rafinăriei (facebook.com/rafinariaPLK).

Vor exista modificări în ceea ce privește mirosurile din zona industrială?

În perioada de pregătire a instalațiilor, este posibil ca în proximitatea rafinăriei să fie perceput un miros specific produselor petroliere, însă nivelul acestuia nu va depăși limitele admise. Pe durata efectivă a reviziei, nu se preconizează modificări semnificative privind mirosurile din zonă.

Ce măsuri sunt luate pentru limitarea impactului asupra mediului?

PETROTEL-LUKOIL SA aplică o serie de măsuri riguroase pentru protejarea mediului precum: oprirea controlată a instalațiilor, fără emisii necontrolate; golirea și inertizarea echipamentelor pentru evitarea scurgerilor accidentale; gestionarea responsabilă a deșeurilor rezultate din mentenanță; monitorizarea continuă a calității aerului și a nivelului de zgomot; informarea permanentă a autorităților de mediu și actualizarea planurilor de prevenire a poluării. Prin aplicarea acestor măsuri, impactul asupra mediului este menținut la un nivel minim, conform legislației și standardelor internaționale.

Cine supraveghează procesul de mentenanță și cum este garantată siguranța?

Procesul de revizie este supravegheat de ISU Prahova, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova, Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, în colaborare cu departamentele interne HSE (Health, Safety & Environment) ale rafinăriei. Toate lucrările sunt desfășurate în baza Planului de prevenire și combatere a poluării accidentale, care prevede scenarii de intervenție rapidă, responsabilități clare și mecanisme de notificare imediată a instituțiilor abilitate. Prin această abordare, PETROTEL-LUKOIL SA asigură transparență, siguranță și respectarea strictă a tuturor reglementărilor legale.