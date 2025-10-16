Mașini parcate pe locurilor persoanelor cu dizabilități, ridicate de SGU

Veste proastă pentru șoferii din Ploiești care obișnuiesc să-și parcheze mașinile pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități. SGU a început ridicarea acestora.

Potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a societății din subordinea Consiliului Local, o astfel de acțiune a avut loc astăzi în zona Ofelia, dar și pe străzile Maramureș și Tazlău.

„Ocuparea abuzivă a locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități constituie o încălcare gravă a normelor legale și morale.

Aceste spații sunt reglementate tocmai pentru a asigura accesul facil și demn pentru cei care au nevoie reală de ele.

Utilizarea nejustificată atrage sancțiuni contravenționale și costuri semnificative, dar mai presus de toate, reflectă lipsa de respect față de drepturile fundamentale ale celorlalți”, au transmis reprezentanții societății.