DN1A se închide la Coada Malului, pentru trei zile. Rute alternative

CNAIR a anunțat în mod oficial închiderea DN1A în Prahova, la Coada Malului, pentru trei zile. Vă reamintim că măsura intră în vigoare de mâine (17 octombrie), de la ora 09.30, circulația urmând să se deschidă duminică (19 octombrie), la ora 22.00.

Măsura este necesară pentru reabilitare a în totalitate a trecerii la nivel cu calea ferată Ploiești-Măneciu.

Rute alternative în perioada lucrărilor:

DN 1A km 98+520 Lipănești – DJ 217 Zamfira – Găvănel – DJ 102 Găvănel – Poiana Vărbilău – DJ 100G Poaiana Vărbilău – Gura Vitioarei – DN 1A km 109+370

Traficul feroviar va fi efectuat cu debarcare/îmbarcare în zona trecere de nivel.

Lucrarea se va executa prin săpătură deschisă, compactare strat de forma, înlocuire strat piatra spartă, înlocuire cadru șina traversă, rectificare nivel transversal și longitudinal precum și alinierea buraj și ripaj mecanizat, stabilirea prismei de piatră spartă și înlocuirea dalelor din beton