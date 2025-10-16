Cauza incendiului de la Rafinăria Petrobrazi, de la finalul lunii septembrie

Un incendiu a izbucnit la sfârșitul lunii septembrie pe platforma rafinăriei Petrobrazi de la marginea Ploieștiului. Nu s-au înregistrat victime, iar situația a fost gestionată de serviciul privat de intervenții.

Conducerea rafinăriei a precizat la momentul respectiv că focul a fost izolat rapid.

„Nu au existat victime, iar operațiunile rafinăriei continuă în parametri normali. Zona afectată a fost ulterior plasată sub monitorizare continuă” au transmis reprezentanții OMV Petrom la solicitarea Observatorul Prahovean.

Evenimentul a ajuns și în atenția Gărzii de Mediu Prahova, care a precizat că incendiul a avut loc „într-o subtraversare pe conductele destinate transportului de aditiv utilizat pentru aditivarea motorinei, amplasate în proximitatea rezervoarelor de aditivi și a casei de pompe aditivi aparținând instalației Parc rezervoare”.

Potrivit Gărzii de Mediu, „incendiul s-a manifestat pe porțiunea de conducte situată în subtraversarea de pe drum; în urma incendiului au fost afectate cele două conducte, cablurile electrice adiacente și zestrea conductei.

Nu s-au înregistrat scurgeri sau contaminări ale solului sau apelor și nu au fost raportate avarii sau distrugeri fizice ale echipamentelor.

La fața locului au intervenit echipele speciale din cadrul SPSU Falck Fire Services care au lichidat incendiul.

Cauza este în curs de cercetare, însă ca și cauză preliminară a fost reținută acumularea de aditiv petrolier în izolația conductei urmare a unei neetanșeități iar ca sursă probabilă de aprindere un element de natură electrică (însoțitorul conductei sau mijloacele de măsurare).

Nivelul de gravitate este apreciat ca fiind moderat, întrucât au rezultat daune materiale minore (conductele implicate și cabluri electrice), fără victime și fără impact major asupra mediului.

Ca si măsuri s-a impus operatorului economic verificarea și întreținerea periodice a etanșeității conductelor și izolațiilor, inspectarea echipamentelor electrice adiacente, monitorizarea permanentă a zonelor critice și instruirea personalului pentru prevenirea incidentelor similare, respectiv de a lua toate măsurile necesare pentru menținerea în deplina siguranță a tuturor instalațiilor si sistemelor”.