A7 Mizil-Buzău s-ar putea deschide vineri, dar pe un singur sens

Asociația Pro Infrastructură anunță că lotul 2 din A7 Ploiești-Buzău, cuprins între Mizil și Buzău, ar urma să se deschidă vineri. Cu toate astea, șoferii vor putea circula pe un singur sens, doar către București.

„Vineri, 17 octombrie, probabil după ora 15:00, se va deschide circulația pe cei 28,35 kilometri ai lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploiești-Buzău.

Dar la noi niciodată nu este așa simplu: în loc să se dea drumul la trafic complet pe autostradă până în nodul trifoi A7-DN2 aflat pe lotul vecin, executat de Nurol, doar încărcarea spre București se face prin acest punct.

În schimb, șoferii care vin dinspre Ploiești trebuie să iasă de pe A7 la km 47, pe DJ203G, și să intre prin Stâlpu ori prin Pietrosu/Costești și Spătaru, în loc să evite complet aceste localități!”, se arată într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit acestora, „nivelul de incompetență și delăsare este absolut inacceptabil. Grija față de cetățenii care le plătesc salariile responsabililor din CNAIR și MT este ca și inexistentă.

Au avut timp berechet să se asigure că Nurol termină în timp util breteaua necesară astfel încât să fie folosit și sensul de descărcare pe cei câțiva kilometri de pe lotul turcilor, până în nodul dintre A7 și DN2, nu doar cel de încărcare.

Mai mult, așa era planul de inaugurare înainte să avem bâlbele bulgarilor de la Trace de pe cele 3 structuri unde au greșit nu doar sudurile inițiale, ci la podul peste pârâul Sărata au dat de gard inclusiv cu soluția de remediere!

Lăsând la o parte greșelile impardonabile repetate ale constructorului Trace, indolența, incompetența și fuga de răspundere ale oficialilor CNAIR și ale celor din Ministerul Transporturilor, în frunte cu șeful Pistol, respectiv miniștrii Grindeanu și Șerban și secretarului de stat Scrioșteanu, sunt strigătoare la cer.

După promisiunile fanteziste ale lui Grindeanu, Scrioșteanu și Pistol din 2024 când se băteau cu pumnul în piept că vom circula pe aici cel târziu în septembrie 2024, acum nu sunt în stare nici măcar să deschidă cum trebuie autostrada!

Singura consolare este că turcii de la Nurol pot termina breteaua din nodul A7-DN2 necesară pentru fluxul de trafic sud->nord într-o săptămână-două și restul din cei aproape 14 kilometri ai A7 care ocolesc Buzăul spre sfârșitul lunii noiembrie. La nord de Focșani, vom vedea dacă UMB reușește în decembrie doar Tișița-Adjud sau va livra și Focșani-Tișița.

Contractul pentru cei 28,35 kilometri a fost semnat cu asocierea româno-bulgară Coni-Trace în 07.06.2022 pe 1,25 miliarde lei fără TVA și prevede 20 de luni de execuție directă, fără perioadă de proiectare.

Ordinul de începere a fost dat în 11.08.2022 și antreprenorii au primit o extensie de vreo 6 luni, justificată de materialul inutilizabil din gropile de împrumut. Deci întârziere de un an față de termenul contractual de finalizare ajustat, octombrie 2024.

Cu chiu cu vai, rețeaua românească de autostrăzi și drumuri expres aflate în exploatare ajunge așadar la 1353,4 kilometri, din care 83,54 kilometri au fost inaugurați în 2025”.