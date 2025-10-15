- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Inconștiență în trafic: A depășit prima mașină de la semafor și a trecut pe roșu

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
depasire pe rosu

Inconștiența unor șoferi poate face victime. În lipsa unei legislații ferme, care să pedepsească aspru abaterile rutiere surprinse chiar și de camerele de bord, mulți conducători auto sunt adevărate bombe cu ceas.

- Publicitate -

Ieri seară, la intersecția străzilor Vlad Țepeș și Ion Luca Caragiale din zona centrală a Ploieștiului, pentru șoferul unui Ford Focus, culoarea roșie a semaforului nu a avut nicio însemnătate.

Nici măcar faptul că în fața lui, la semafor, era oprită o altă mașină. A accelerat, a depășit-o și și-a continuat deplasarea.

- Publicitate -

Solicităm pe această cale un punct de vedere Poliției Prahova.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

De ce apa râului Dâmbu a fost albastru marin. Sursa poluării

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
După ce la începutul lunii octombrie pe pârâul Dâmbu...

Tumoră cerebrală sau lupta unei ploieștence pentru viață

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Când un medic îți spune că ai cancer, un ...

Cercetări extinse în urma bătăii în trafic din Ploiești

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Polițiștii au extins cercetările în cazul bărbatului care marți...
- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -