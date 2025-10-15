Inconștiență în trafic: A depășit prima mașină de la semafor și a trecut pe roșu

Inconștiența unor șoferi poate face victime. În lipsa unei legislații ferme, care să pedepsească aspru abaterile rutiere surprinse chiar și de camerele de bord, mulți conducători auto sunt adevărate bombe cu ceas.

Ieri seară, la intersecția străzilor Vlad Țepeș și Ion Luca Caragiale din zona centrală a Ploieștiului, pentru șoferul unui Ford Focus, culoarea roșie a semaforului nu a avut nicio însemnătate.

Nici măcar faptul că în fața lui, la semafor, era oprită o altă mașină. A accelerat, a depășit-o și și-a continuat deplasarea.

Solicităm pe această cale un punct de vedere Poliției Prahova.