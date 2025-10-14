Accident mortal în Prahova, la Bătrâni

Un accident mortal a avut loc în această seară în zona de nord a județului Prahova, pe raza localității Bătrâni.

- Publicitate -

Potrivit primelor informații, un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 31 de ani ar fi lovit un bărbat.

La momentul producerii accidentului, victima era pe carosabil.

- Publicitate -

Momentan, persoana care și-a pierdut viața nu a putut fi identificată.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea tragicului eveniment.

Vom reveni cu detalii