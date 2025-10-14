- Publicitate -
Accident mortal în Prahova, la Bătrâni

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Un accident mortal a avut loc în această seară în zona de nord a județului Prahova, pe raza localității Bătrâni.

Potrivit primelor informații, un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 31 de ani ar fi lovit un bărbat.

La momentul producerii accidentului, victima era pe carosabil.

Momentan, persoana care și-a pierdut viața nu a putut fi identificată.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea tragicului eveniment.

Vom reveni cu detalii

