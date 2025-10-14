Zonele din Ploiești unde vor fi instalate insule ecologice

Primăria Ploiești a început procesul de instalare a celor 72 de insule ecologice digitalizate în oraș, pentru colectarea selectivă a deșeurilor.
Acestea vor putea fi folosite de cetățenii din cadrul asociațiilor de proprietari prin acces cu cardul pentru fiecare fracție de deșeu:
- Biodegradabil,
- Rezidual,
- Plastic/Metal,
- Hârtie/Carton și Sticlă.
În perioada 13 – 24.10.2025, vor avea loc lucrări în vederea amplasării insulelor ecologice în următoarele zone din oraș:
24 Ianuarie, Bl. F
Dragoș Vodă, Bl. 34 E
Grindului, nr. 2 Bl. B1,B3
Petuniei, Bl 109A -128
Cameliei, Bl. 116 Dedițel
Găgeni, Bl. 111 si 114
Găgeni, Bl.111 si 126
Găgeni, Bl. 110 si 125
Găgeni, Bl. 110 – 124
Petuniei, Bl. 149 SI 150
Petuniei, nr. 11, Bl.147,148
Petuniei, Bl. 106 si 109
Nordului, Bl. 101
Rapsodiei, Bl.141
Rapsodiei, Bl.147 si 148
Cameliei Bl. 133,134,135
Cameliei,Bl.70
Cameliei Bl.31/64
Cameliei Bl. 34/56
Cameliei Bl.54-34 (39)
Cameliei, Bl. 52
Cameliei, Bl. 48
Arinului, Bl. 46-46ACameliei, Bl. 38, 41, 46
Cameliei – Gostat
Cameliei, Bl. 32 A
Cătinei, Bl. 27 A si B
Romaniței, Bl. 22
Cimbrului, Bl. 18
Scorușului, Bl. 12 B
Scorușului, Bl. 12 A
Nordului, Bl. 11 si 14
Brebenei, Bl. 6 sc A si 4 A
Spătar Milescu, Trafo 518, Bl, 121E
Spătar Milescu, Trafo 541, Bl, 125 C
Cosmonauților, nr. 1, Bl. 124
Doctor Carol Davila, nr. 122
Ienăchiță Văcărescu, Bl. 101 E
Malu Roșu, Trafo 101, Bl, A 1
Vitejilor, Bl. 105A 1 PT 5
Vitejilor– SPATAR MILESCU, bl. 109 ABC Trafo 477
Făcliei, Bl. 137B
Spătar Milescu, Bl. 140
Făcliei, Bl. 138G
Curcubeului, Bl 1 C 1D
Panduri, Bl. 2 E 1
Panduri, Bl. 3 B 1
Măgurii – Branciog Bl. 49
Sergent Erou Gheorghe Mateescu, nr, PT 422, Bl. 24
Sergent Erou Gheorghe Mateescu Bl. 2
Școlii, Bl. 23
Sergent Erou Gheorghe Mateescu, Bl. 19
Elevilor, Bl. 54
Stanelor, Bl. 56
Aleea Râșnovenilor, Bl. 62C, nr. 1
Aleea Profesorilor, Bl. 34A
Malu Roșu, Bl. 35 B,C
Vlăsiei, Bl. 6
Vlăsiei, Bl. 4
Codrului, Bl. 1
„Până la finalizarea lucrărilor de instalare și configurare, accesul pentru depozitarea deșeurilor este temporar restricționat. Vă rugăm ca, în această perioadă, să folosiți pubelele existente”, au mai precizat reprezentanții Primăriei Ploiești prin intermediul unui comunicat de presă.
Accesul la insule va fi posibil doar pe baza unui card de acces, destinat fiecărei asociații de proprietari, pentru a asigura un control eficient și corect al utilizării.