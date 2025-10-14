Zonele din Ploiești unde vor fi instalate insule ecologice

Primăria Ploiești a început procesul de instalare a celor 72 de insule ecologice digitalizate în oraș, pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Acestea vor putea fi folosite de cetățenii din cadrul asociațiilor de proprietari prin acces cu cardul pentru fiecare fracție de deșeu:

Biodegradabil,

Rezidual,

Plastic/Metal,

Hârtie/Carton și Sticlă.

În perioada 13 – 24.10.2025, vor avea loc lucrări în vederea amplasării insulelor ecologice în următoarele zone din oraș:

24 Ianuarie, Bl. F

Dragoș Vodă, Bl. 34 E

Grindului, nr. 2 Bl. B1,B3

Petuniei, Bl 109A -128

Cameliei, Bl. 116 Dedițel

Găgeni, Bl. 111 si 114

Găgeni, Bl.111 si 126

Găgeni, Bl. 110 si 125

Găgeni, Bl. 110 – 124

Petuniei, Bl. 149 SI 150

Petuniei, nr. 11, Bl.147,148

Petuniei, Bl. 106 si 109

Nordului, Bl. 101

Rapsodiei, Bl.141

Rapsodiei, Bl.147 si 148

Cameliei Bl. 133,134,135

Cameliei,Bl.70

Cameliei Bl.31/64

Cameliei Bl. 34/56

Cameliei Bl.54-34 (39)

Cameliei, Bl. 52

Cameliei, Bl. 48

Arinului, Bl. 46-46ACameliei, Bl. 38, 41, 46

Cameliei – Gostat

Cameliei, Bl. 32 A

Cătinei, Bl. 27 A si B

Romaniței, Bl. 22

Cimbrului, Bl. 18

Scorușului, Bl. 12 B

Scorușului, Bl. 12 A

Nordului, Bl. 11 si 14

Brebenei, Bl. 6 sc A si 4 A

Spătar Milescu, Trafo 518, Bl, 121E

Spătar Milescu, Trafo 541, Bl, 125 C

Cosmonauților, nr. 1, Bl. 124

Doctor Carol Davila, nr. 122

Ienăchiță Văcărescu, Bl. 101 E

Malu Roșu, Trafo 101, Bl, A 1

Vitejilor, Bl. 105A 1 PT 5

Vitejilor– SPATAR MILESCU, bl. 109 ABC Trafo 477

Făcliei, Bl. 137B

Spătar Milescu, Bl. 140

Făcliei, Bl. 138G

Curcubeului, Bl 1 C 1D

Panduri, Bl. 2 E 1

Panduri, Bl. 3 B 1

Măgurii – Branciog Bl. 49

Sergent Erou Gheorghe Mateescu, nr, PT 422, Bl. 24

Sergent Erou Gheorghe Mateescu Bl. 2

Școlii, Bl. 23

Sergent Erou Gheorghe Mateescu, Bl. 19

Elevilor, Bl. 54

Stanelor, Bl. 56

Aleea Râșnovenilor, Bl. 62C, nr. 1

Aleea Profesorilor, Bl. 34A

Malu Roșu, Bl. 35 B,C

Vlăsiei, Bl. 6

Vlăsiei, Bl. 4

Codrului, Bl. 1

„Până la finalizarea lucrărilor de instalare și configurare, accesul pentru depozitarea deșeurilor este temporar restricționat. Vă rugăm ca, în această perioadă, să folosiți pubelele existente”, au mai precizat reprezentanții Primăriei Ploiești prin intermediul unui comunicat de presă.

Accesul la insule va fi posibil doar pe baza unui card de acces, destinat fiecărei asociații de proprietari, pentru a asigura un control eficient și corect al utilizării.