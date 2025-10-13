Clientul unei benzinării din Ploiești a solicitat testul cu vasul etalon. Ce a indicat

Un client al benzinăriei Petrom de pe strada Ștrandului din Ploiești susține că a fost păcălit la pompă. Concret, cantitatea de combustibil indicată pe display-ul acesteia nu ar fi fost egală cu cea care a ajuns în rezervorul mașinii.

Valentin Militaru a ajuns seara trecută în benzinăria Petrom de la ieșirea din Ploiești și a alimentat cu motorină în valoare de 100 de lei.

În tot acest timp, a auzit mai multe zgomote suspecte care l-au făcut să creadă că pompa numărul 3, la care se afla, are o problemă tehnică.

A cerut explicații angajaților. Aceștia din urmă i-au transmis că știu de această situație, însă nu trebuie să-și facă griji pentru că zgomotele pe care mecanismul le face sunt cunoscute. Mai mult, acestea nu ar afecta procesul de alimentare al mașinii.

Simțindu-se descurajat de atitudinea angajaților, clientul a cerut calibrarea pompei la care tocmai alimentase și o verificare a cantității de combustibil cu un vas etalon etalon. În urma acestei proceduri, măsurătoarea a indicat o cantitate mai mică

Testul a indicat o lipsă de carburant de aproximativ 35 de ml la zece litri alimentați.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere OMV Petrom cu privire la această situație. Reprezentanții companiei au precizat:

„Am verificat situația semnalată. Testul cu vasul etalon, realizat în prezența clientului, a arătat o diferență de doar 30 ml la 10 litri – adică 3 la mie, în limitele legale de +/- 0,5%.

Pompele sunt verificate periodic de Biroul Român de Metrologie Legală – la Bucov, ultima verificare a fost în martie 2025, fiind în termenul de valabilitate”.