O nouă răcire a vremii. Minime de 4 grade Celsius la Ploiești

După un weekend însorit cu temperaturi de peste 15 grade Celsius, vremea se va răci din nou, de la jumătatea săptămânii viitoare. De vină va fi un val de aer polar care va cuprinde toată țara și care va aduce în unele zone și temperaturi negative.

- Publicitate -

Meteorologul Mihai Huștiu a explicat la Digi24 că un front atmosferic rece va avansa dinspre Europa nordică va coborî spre țara noastră.

„Acest fond atmosferic rece va determina o scădere a temperaturilor mâine (luni, n.r.) în jumătatea de nord a țării, iar de marți în toată țara se va resimți o răcire.

- Publicitate -

Temperaturi care de marți încolo se vor situa în general între 9 și 17 grade, cu valori ușor mai ridicate doar în extremitatea de sud-vest a țării, spre 19 grade Celsius.

Miercuri vor fi temperaturi maxime între 9 și 17 grade, cu 15 grade în Capitală, deci o vreme rece pentru mijlocul lunii octombrie”, a declarat Mihai Huștiu.

Ziua de luni va aduce la Ploiești o maximă de 18 grade Celsius, iar marți sunt prognozate ploi. De miercuri maximele diurne nu vor depăși 14 grade Ceslsius, iar minimele se vor situa în jurul valorilor de 3-4 grade Celsius.

- Publicitate -

În jumătatea de nord a țării și izolat prin rest va apărea bruma și înghețul.