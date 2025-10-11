Rezultatele raziei poliției prahovene la Valea Călugărească

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, o razie de amploare a avut loc în localitatea Valea Călugărească. Polițiștii rutieri prahoveni au efectuat această acțiune cu scopul de a preveni accidentele cauzate de neatenția la volan.

- Publicitate -

„Deși scopul principal al polițiștilor rutieri este prevenirea accidentelor și salvarea de vieți, realitatea din teren ne arată că, uneori, suntem nevoiți să constatăm și situații în care regulile sunt încălcate, iar pericolul este creat chiar de cei care ar trebui să-l evite.

Ne dorim, în schimb, ca fiecare acțiune în trafic să fie un pas către responsabilitate, siguranță și respect reciproc.

- Publicitate -

Activitățile polițiștilor nu urmăresc pedepsirea, ci prevenirea.

La data de 11 octombrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier în timp ce desfășurau activități specifice pe DN1B, km 19+700, pe raza localității Valea Călugărească, în conformitate cu Planul de acțiune “Focus on the Road”, au oprit pentru control un autoturism care circula din direcția Buzău către Ploiești.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 57 de ani.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat.

- Publicitate -

Persoana în cauză a fost condusă la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Totodată, La data de 11 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Cocorăștii Colț l-au depistat în trafic pe un bărbat de 27 de ani în timp ce conducea un autoturism în localitatea Brazi.

- Publicitate -

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Recomandări preventive

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova – Serviciul Rutier reamintește conducătorilor auto:

- Publicitate -