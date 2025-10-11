Locul de joacă de la Creșa Upetrom, finalizat. Cum arată

Primăria Ploiești a anunțat în această săptămână finalizarea lucrărilor la locul de joacă din incinta creșei Upetrom.
Investiția a fost realizată din bugetul local și a fost în valoare de 385.000 lei (aproximativ 76.000 de euro).
Aceasta include:
- 204 mp de suprafață elastică din tartan turnat,
- 57,35 m de borduri din lemn pentru încadrarea spațiului de joacă,
- echipamente moderne de joacă – tobogan tip urs, căsuță interactivă, leagăn tip cuib, mașinuță, complex de joacă, pompă de benzină și panou interactiv,
- mobilier urban nou – băncuțe colorate, măsuță cu trei scaune, coșuri de gunoi și panou informativ
