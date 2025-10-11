- Publicitate -
Locul de joacă de la Creșa Upetrom, finalizat. Cum arată

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Primăria Ploiești a anunțat în această săptămână finalizarea lucrărilor la locul de joacă din incinta creșei Upetrom.

Investiția a fost realizată din bugetul local și a fost în valoare de 385.000 lei (aproximativ 76.000 de euro).

Aceasta include:

  • 204 mp de suprafață elastică din tartan turnat,
  • 57,35 m de borduri din lemn pentru încadrarea spațiului de joacă,
  • echipamente moderne de joacă – tobogan tip urs, căsuță interactivă, leagăn tip cuib, mașinuță, complex de joacă, pompă de benzină și panou interactiv,
  • mobilier urban nou – băncuțe colorate, măsuță cu trei scaune, coșuri de gunoi și panou informativ

