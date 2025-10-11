Nouă atenționare de vânt puternic în nordul județului Prahova

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de vânt puternic, în această dimineață la ora 05.00, care afectează nordul județului Prahova.

Astăzi, până la ora 23.00, sunt așteptate intensificări ale vântului în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Tot astăzi, în intervalul 09.00-18.00, în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…50 km/h vor fi sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.