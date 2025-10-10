- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Risc de avalanșe în Bucegi și atenționare de vânt puternic

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
avalanse bucegi

Dacă în zona joasă a județului Prahova vremea pare să fi revenit la normalul acestei perioade, la munte se păstrează în continuare capricioasă.

Meteorologii avertizează că, în următoarele zile, la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgăraș și Bucegi există risc ridicat de avalanșe.

Stratul de zăpadă depășește local acumulări de 80 de centimetri, iar temperaturile ușor pozitive pot duce la destabilizarea masei de zăpadă.

- Publicitate -

Totodată, în intervalul 11 octombrie, ora 5.00 – 11 octombrie, ora 23.00, este cod galben de vânt în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, fiind așteptate intensificări cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

„În masivele Făgăraş şi Bucegi, la peste 2000 m, s-a depus în ultimele două zile un strat consistent de zăpadă proaspătă, în general de 10-20 cm şi izolat mai mult, peste zăpada acumulată în perioada premergătoare, umezită în mare parte, ce avea grosimi în general de 20-40 cm şi care prezenta pe alocuri o crustă de gheaţă la suprafaţă, peste care acest ultim strat poate aluneca, în special la supraîncărcări.

Temperaturile diurne, uşor pozitive între 2000 m şi 2300 m, vor umezi uşor stratul în cursul zilei, ceea ce poate conduce la unele curgeri.

- Publicitate -

În cursul nopţilor şi al dimineţilor, la suprafaţa stratului se vor forma unele cruste de gheaţă, care la altitudini de peste 2300 m vor persista şi în timpul amiezelor. Pe anumite văi se întâlnesc acumulări sau troiene de grosimi mai mari, ce depăşesc izolat 60-80 cm.

În aceste condiţii se vor semnala unele curgeri şi avalanşe de dimensiuni mici, izolat medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări”, potrivit Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Accident cu două victime și trei mașini în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Un accident rutier în care au fost implicate în...

La Râfov, începe elaborarea noului Plan Urbanistic General al comunei

Raluca Șerban Raluca Șerban -
Primăria comunei Râfov, Prahova aduce la cunoștința publicului inițierea...

Părinții care au copii cu handicap, pot munci 8 zile de acasă

David Mihalache David Mihalache -
Legea care prevede ca salariații care au în întreținere...
- Publicitate -

Voxpublica

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

Eugenia Popovici Eugenia Popovici -
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Consultă raportul de transparență

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean