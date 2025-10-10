Risc de avalanșe în Bucegi și atenționare de vânt puternic

Dacă în zona joasă a județului Prahova vremea pare să fi revenit la normalul acestei perioade, la munte se păstrează în continuare capricioasă.

Meteorologii avertizează că, în următoarele zile, la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgăraș și Bucegi există risc ridicat de avalanșe.

Stratul de zăpadă depășește local acumulări de 80 de centimetri, iar temperaturile ușor pozitive pot duce la destabilizarea masei de zăpadă.

- Publicitate -

Totodată, în intervalul 11 octombrie, ora 5.00 – 11 octombrie, ora 23.00, este cod galben de vânt în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, fiind așteptate intensificări cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

„În masivele Făgăraş şi Bucegi, la peste 2000 m, s-a depus în ultimele două zile un strat consistent de zăpadă proaspătă, în general de 10-20 cm şi izolat mai mult, peste zăpada acumulată în perioada premergătoare, umezită în mare parte, ce avea grosimi în general de 20-40 cm şi care prezenta pe alocuri o crustă de gheaţă la suprafaţă, peste care acest ultim strat poate aluneca, în special la supraîncărcări.

Temperaturile diurne, uşor pozitive între 2000 m şi 2300 m, vor umezi uşor stratul în cursul zilei, ceea ce poate conduce la unele curgeri.

- Publicitate -

În cursul nopţilor şi al dimineţilor, la suprafaţa stratului se vor forma unele cruste de gheaţă, care la altitudini de peste 2300 m vor persista şi în timpul amiezelor. Pe anumite văi se întâlnesc acumulări sau troiene de grosimi mai mari, ce depăşesc izolat 60-80 cm.

În aceste condiţii se vor semnala unele curgeri şi avalanşe de dimensiuni mici, izolat medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări”, potrivit Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud