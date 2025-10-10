Tânără bătută de concubin în benzinăria Petrom de la Hipodrom

O tânără a fost bătută ieri dimineață în benzinăria Petrom din apropierea Hipodromului, de la ieșirea din Ploiești. Trei polițiști și un jandarm aflați în timpul liber l-au imobilizat pe agresor și l-au împiedicat să fugă până la sosirea colegilor.

Totul s-a întâmplat în jurul orei 10.00. Doi agenți ai Penitenciarului Ploiești, un polițist al Secției 4 și un jandarm din Zimnicea, aflați întâmplător în stația de alimentare cu carburant, au fost alarmați de starea conflictuală dintre cei doi și au încercat să aplaneze spiritele, mai ales că martor la întregul moment ar fi fost și un minor.

În urma mai multor schimburi de replici, lucrurile au degenerat, iar bărbatul și-a lovit concubina și a încercat să fugă. Oamenii legii au reușit să-l împiedice să fugă și au solicitat sprijinul colegilor.

- Publicitate -

„Cei patru polițiști au intervenit cu operativitate pentru aplanarea stării conflictuale, asigurând protecția persoanei implicate și împiedicându-l pe bărbatul în cauză să părăsească zona, până la sosirea echipajului de poliție sesizat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

La fața locului, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 4 Ploiești au identificat o femeie de 24 de ani și un bărbat de 26 de ani, ambii din municipiul Ploiești.

Din cercetări a reieșit faptul că, între cei doi ar fi avut loc un conflict verbal, care ar fi degenerat, iar bărbatul ar fi agresat-o fizic pe femeie.

- Publicitate -

În urma completării formularului de evaluare a riscului și în urma răspunsurilor primite s-a constatat faptul că există risc iminent asupra integrității fizice a persoanei vătămate, sens în care a fost emis ordin de protecție provizoriu”, au precizat pentru Observatorul Prahovean reprezentanții Poliției Prahova

Femeia a declarat faptul că nu dorește monitorizarea printr-un dispozitiv de supraveghere electronică, considerând că măsurile impuse prin ordinul de protecție provizoriu sunt suficiente.

În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.