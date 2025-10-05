Orionidele au început. Luna aceasta are loc maximul

„Ploile de stele” reprezintă un interes tot mai crescut în ultimii ani și, astfel, mulți „turiști” vânează meteoriții. Dacă în luna august Perseidele reprezintă punctul maxim de interes, în perioada 26 septembrie – 22 noiembrie, au loc Orionidele.

În 2025, maximul fenomenului va fi în perioada 21-22 octombrie, când Orionidele produc până la 30 de meteori (stele căzătoare) pe oră. Acestea vor putea fi observate cu ochiul liber.

Vârful activității este estimat pentru ziua de 21 octombrie 2025, la ora 00:00 UTC, adică ora 03:00 A.M. în România. Orionidele pot fi observate în dimineața zilei de 21 octombrie, începând după miezul nopții și până în primele ore dinaintea zorilor.

Anul acesta luna nouă are loc pe 21 octombrie, la ora 12:25 UTC. Astfel, în noaptea de maxim a Orionidelor, cerul va fi întunecat, oferind condiții excelente pentru observarea ploii de meteori, spun specialiștii.

În timpul Orionidelor, toate „stelele căzătoare”, adică fragmentele ce ard în atmosferă, provin de la cometa Halley.

Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, Halley este de departe cea mai faimoasă cometă. Ea este primul obiect căruia i s-a calculat perioada de revoluție în jurul Soarelui. Cel care a făcut-o a fost Edmund Halley (1656-1742), iar cometa, descoperită de G. Dorffel pe 15 august 1682, a primit numele său.