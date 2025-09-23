Piedone audiat la Ploiești în dosarul apei infestate de la Breaza

Cristian Popescu Piedone a fost audiat în această după amiază la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești în dosarul deschis procurori cu privire la apa din orașul Breaza, care în acest an a fost infestată o bacterie extrem de periculoasă.
Vă reamintim că la sfârșitul lunii aprilie, rezultatele analizelor efectuate de DSP Prahova au indicat prezența bacteriei clostridium perfrigens în apa din rețeaua publică de alimentare a orașului Breaza.
În calitate de inspector șef al ANPC la momentul respectiv, Cristian Popescu Piedone s-a deplasat la Breaza, însă reprezentanții sucursalei locale a Hidro Prahova au refuzat dialogul cu Piedone, căruia i-au transmis că nu este de competența autorității să facă un control pe tema calității apei.
Ulterior, operatorul Hidro Prahova a fost amendat, cu 20.000 de lei, în luna mai, de către comisarii de la Protecția Consumatorilor în urma depistării bacteriei clostridium perfringens în apa livrată în oraşul Breaza.
Ce a declarat Piedone la ieșirea de la audieri