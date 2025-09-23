Mașini abandonate în Ploiești. Pe acestea când le ridicați?

SGU a început în această vară o timidă acțiune de ridicare a mașinilor abandonate în Ploiești. Spunem timidă, pentru că, deși primit cu aplauze de mulți cetățeni, demersul pare că s-a împotmolit.

Necesitatea ridicării rablelor nu mai are nevoie de nicio explicație. Locurile de parcare din Ploiești sunt insuficiente comparativ cu nevoile, iar de ani de zile amenajarea de noi astfel de spații bate pasul pe loc.

În tot aceste timp, la nivelul orașului sunt sute de mașini care ruginesc și se îngroapă în asfalt. O mobilizare a Poliție Locale alături de echipele SGU de doar câteva ore pe zi ar putea duce la eliberarea zonei centrale, a străzilor aglomerate și chiar a spațiului verde de mașinile care nu mai aduc niciun beneficiu nimănui.

Ce dovezi mai trebuie autorităților pentru a înțelege că o mașină este abandonată? Vă prezentăm mai jos imagini care zac de luni bune, poate chiar ani, pe domeniul public, acoperite de găinaț, cu geamurile deschise, blocând trotuarele și îngropate în asfalt.

Fotografiile au fost realizate pe strada Mihai Eminescu, în pe aleile parcului Eminescu și pe strada Bobâlna