Accident rutier cu o victimă la Filipeștii de Pădure

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc în această după amiază la Filipeștii de Pădure.
La locul evenimentului au intervenit salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Moreni cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD, iar ISU Prahova cu o autospecială SMURD.
„La fața locului au fost identificate două persoane, una de sex masculin și una de sex feminin, care au fost asistate medical.
Ulterior persoana de sex masculin a fost transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare. Concomitent au fost asigurate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor”, au precizat reprezentanții ISU Dâmbovița.
Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.
Potrivit Poliției Prahova, o femeie de 42 de ani ar fi condus un autoturism pe DJ 101 I din localitate și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 44 de ani.
În urma accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a bărbatului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.
Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri.
Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului și dispunerii măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.