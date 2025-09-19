Accident rutier cu o victimă la Filipeștii de Pădure

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc în această după amiază la Filipeștii de Pădure.

- Publicitate -

La locul evenimentului au intervenit salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Moreni cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD, iar ISU Prahova cu o autospecială SMURD.

„La fața locului au fost identificate două persoane, una de sex masculin și una de sex feminin, care au fost asistate medical.

Ulterior persoana de sex masculin a fost transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare. Concomitent au fost asigurate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor”, au precizat reprezentanții ISU Dâmbovița.

Administrație Scandal în Consiliul Local Ploiești. Tonsciuc, scos din AGA de la TCE Ședința de astăzi a Consiliului Local Ploiești nu a fost lipsită de dispute. Consilierul local Mihai Tonsciuc (Mișcarea Noi, Ploieștenii) a fost revocat din...

- Publicitate -

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.

Potrivit Poliției Prahova, o femeie de 42 de ani ar fi condus un autoturism pe DJ 101 I din localitate și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 44 de ani.

În urma accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a bărbatului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

- Publicitate -

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului și dispunerii măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.