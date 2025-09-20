- Publicitate -

Deschidere parțială pe A0: Când se va circula între DN1A și DN1

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură anunță circulația rutieră pe A0, între DN1A (Mogoșoaia/Buftea) și DN1 (Corbeanca) ar putea fi deschisă din primăvara anului viitor.

„Ne bucurăm să vedem că nu e doar o promisiune de marketing aruncată în vânt, ci chiar își organizează forțele în teren în consecință.

Noi credem că le va fi foarte greu, dar este posibil. Marți au așternut primul tronson de balast stabilizat (BSC), necesar testării in-situ. Scopul este ca până la final de 2025 să avem pus în operă stratul de asfalt de bază, complet între DN1 și DN1A, dacă vremea va permite.

Birocratic, rețelele de utilități sunt rezolvate dar mai este mult de muncă până când vor fi efectiv mutate astfel încât constructorul să poată lucra peste tot. Înțelegem că „lupta” Retter cu CFR și AFER pentru obținerea tuturor avizelor este aproape de final în zona de protecție a triunghiului de căi ferate de lângă nodul A0-DN1A.

Aici sunt 3 rânduri de pile care trebuie executate și antreprenorul nu are încă acces. Că veni vorba. Aici, pe deschiderea peste calea ferată, dar și pe cele patru pasaje peste A0 de pe lot, vor fi folosite grinzile hibride din beton și metal care au faimoasa „gaură” în mijloc, a căror machetă o vedeți în fotografie.

Ele au fost proiectate de SSF și instalate și pe lotul 2 al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda. În plus față de A10, într-o premieră europeană, SSF și Retter implementează tehnologia patentată în Germania a soluției de aditivare a stratului de zinc care „îmbracă” elementul de metal astfel încât priza dintre acesta și structura de beton a grinzii să fie optimă.

Zincarea se face la Brașov și grinda este „asamblată” și turnată lângă Ploiești la FerroBeton. Pe lângă alte beneficii, inovația reduce semnificativ costurile de mentenanță pe termen lung ale podului.

Pe bucata cealaltă, spre A1, lucrează italienii de la Pizzarotti pe partea de drum. Structurile însă sunt făcute tot de Retter care momentan se concentrează pe segmentul Mogoșoaia-Corbeanca și la pasajele mari peste DN7 și calea ferată.

Tragem nădejde că în noiembrie 2026 vom circula complet între A1 și DN1 și, implicit, pe toți cei 100 de kilometri ai Autostrăzii A0.

Contractul pe cei 17,5 kilometri ai lotului 1 al A0 Nord între Bâcu (DJ601A) și Corbeanca (DN1) a fost semnat în 20.09.2023 cu asocierea Pizzarotti-Retter, are ordin de începere din 16.10.2023 și prevede 12 luni de proiectare și 22 de execuție.

Având în vedere că autorizația de construire a venit în 23.01.2025, termenul de finalizare este noiembrie 2026”, au anunțat reprezentanții Asociației Pro Infrastructura

