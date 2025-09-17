- Publicitate -

Finanțare pentru varianta ocolitoare de la Păulești

Aleșii județeni au fost convocați, miercuri, la o nouă ședință a Consiliului Județean Prahova, pe ordinea de zi figurând și finanțarea pentru varianta ocolitoare de la Păulești.

Aleșii județeni prahoveni au aprobat, miercuri, modificarea unei hotărâri mai vechi a Consiliului Județean Prahova privind investițiile care au loc din creditul de 150 de milioane de lei accesat de CJ Prahova.

Astfel, pe listă a apărut, potrivit referatului de aprobare, „redistribuirea sumei de 6.858.978,00 lei de la obiectivul de investiții „Consorțiu Academic Mehedințeanu Petroleum- PH01CAMP” la obiectivul de investiții „Varianta ocolitoare Păulești”.

„Se modifică anexa din credit. Este vorba de o sumă de 7 milioane de lei care se mută în cadrul aceluiași barem, în funcție de evoluția contractelor”, a precizat Mario Soare, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, explicând că suma va fi mutată pentru varianta ocolitoare Păulești.

finantare

Ce include proiectul privind varianta ocolitoare Păulești

Varianta ocolitoare de la Păulești ar urma să aibă 9,184 km, iar investiția are drept scop fluidizarea traficului.

Traseul propus, în 2023, începe din DJ 102 (km 5+307), aproape de intrarea în localitatea Păuleștii Noi.

Proiectul prevedea, la acea dată, că drumul intersectează DJ 155, la km 2+976, unde va fi amenajată o intersecție cu sens giratoriu.

Un alt sens giratoriu era prevăzut să fie amenajat la intersecția cu DJ 100F. Centura ocolitoare mai prevede realizarea a două poduri, peste pârâul Dâmbu și peste Valea Surlei, precum și a două pasaje, unul peste calea ferată și altul peste canalul ANIF.

  • podul peste Pârâul Dâmbu – km 2+090;
  • podul peste Valea Surlei – km 4+790,
  • pasajul peste CF – km 5+680
  • pasajul peste canal ANIF – km 8+220.

Viitoarea centura ocolitoare de la Păulești este prevăzută cu trei intersectii giratoare cu DJ 102, DJ 155 și DJ 100F.

