Accident pe DN1B. Vinovat ar fi un șofer de 75 de ani

Accident, sâmbătă după amiază, pe DN1B, în localitatea Valea Călugărească. Un bărbat de 75 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula din direcția Buzău către Ploiești, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de o tânără de 19 ani. În urma impactului, atât șoferul de 75 de ani, cât și pasagera din dreapta, o femeie de 68 de ani, au suferit vătămâri corporale.

Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Tânăra de 19 ani a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar celălalt conducător auto urmează să fie testat în cadrul unității medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier și dispunerea măsurilor legale ce se impun, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

