Fost administrator al unei firme din Blejoi, găsit mort

Un bărbat de 38 de ani, din comuna Blejoi, a fost găsit mort, joi seară. Din primele informații, se pare că bărbatul s-a spânzurat.

- Publicitate -

Cadavrul a fost descoperit, joi seară, după ora 19.00, într-un imobil din localitatea Blejoi.

Echipa operativă constituită s-a deplasat de urgență la fața locului, unde a fost identificată persoana ca fiind un bărbat, în vârstă de 38 de ani, cu domiciliul în municipiul Ploiești.

La examinarea exterioară nu au fost evidențiate urme vizibile de violență.

Administrație Zeci de șoferi de microbuze și transport marfă amendați la Ploiești Amenzi de aproape 70.000 lei, joi, la Ploiești, pentru nerespectarea legislației rutiere. Controale au avut loc pe străzile Bulevardul București, Găgeni, Șoseaua Vestului, Ștrandului,...

- Publicitate -

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Ploiești, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.