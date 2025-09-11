Tânăr pe trotinetă, noaptea, pe Autostrada A3 București – Ploiești

Un tânăr a fost surprins în timp ce mergea cu trotineta pe autostrada A3 București – Ploiești, potrivit b365.ro. Imaginile au fost surprinse de o cameră de bord și ulterior au fost postate pe pagina de Facebook Info Trafic București și Ilfov.

Potrivit Ordonanța nr. 13/2020, pe autostrăzi este interzisă circulația bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor.

De altfel, aceeași legislație prevede că se poate circula cu trotinetele doar pe drumurile unde viteza maximă admisă este de 50 km/h.

Mai mult, Ordonanța nr. 13/2020, prevede obligativitatea să fie purtată casă de protecție „pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă”.

Tânărul surprins de o cameră de bord deplasându-se noaptea, pe Autostrada A3 București – Ploiești nu era echipat corespunzător.