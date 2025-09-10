 

Protest în centrul Ploieștiului, în fața Prefecturii Prahova

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

La Ploiești, în fața Palatului Administrativ din Ploiești are loc, miercuri, un nou protest, ca urmare a măsurilor fiscale impuse la nivel central.

Sindicatul Solidaritatatea Sanitară Prahova, CNSLR Frăția, Cartel Alfa și Sindicatul Național al Polițiștilor Personal Contractual din MAI, Biroul Teritorial Prahova organizează, miercuri, un nou protest în fața Palatului Administrativ din Ploiești.

Pe lista de nemulțumiri figurează măsurile fiscal – bugetare adoptate la nivel național.

La proteste participă peste 150 de persoane din domeniul sanitar, dar și din sindicatul SNPPC și CNSLR – Frăția.

Sport

Petrolul a mai transferat doi fotbaliști

Mijlocașul ofensiv Moutir Chajia (27 ani) și fundașul central Jerome Onguene (27 ani) s-au alăturat lotului „galben-albaștrilor”, ambii semnând angajamente până la finalul sezonului...
Protestatarii solicită respectarea regulilor de dialog social și a drepturilor angajaților din sănătate, dar și din alte domenii de activitate.

Lista de revendicări Cartel Alfa, CNSLR Frăția, Confederația Sindicatelor Națională „Meridian”

  • depolitizarea sistemelor publice
  • respectul și protejarea angajaților din România
  • O pensie decentăși echilibrată
  • respectarea și garantarea reală a proprietății
  • taxarea justă, nu suprataxarea muncii și a capitalului autohton
  • garantarea de către stat a unui coș minim de consum reflectat la salariul minim , care să asigure un trai decent angajaților
  • eliminarea cenzurii, respectarea și garantarea reală a libertății de exprimare a tuturor cetățenilor țării
  • modificarea în regim de urgență a Legii dialogului social, respectarea și aplicarea contractelor colective de muncă.

