Protest în centrul Ploieștiului, în fața Prefecturii Prahova

La Ploiești, în fața Palatului Administrativ din Ploiești are loc, miercuri, un nou protest, ca urmare a măsurilor fiscale impuse la nivel central.

Sindicatul Solidaritatatea Sanitară Prahova, CNSLR Frăția, Cartel Alfa și Sindicatul Național al Polițiștilor Personal Contractual din MAI, Biroul Teritorial Prahova organizează, miercuri, un nou protest în fața Palatului Administrativ din Ploiești.

Pe lista de nemulțumiri figurează măsurile fiscal – bugetare adoptate la nivel național.

La proteste participă peste 150 de persoane din domeniul sanitar, dar și din sindicatul SNPPC și CNSLR – Frăția.

Protestatarii solicită respectarea regulilor de dialog social și a drepturilor angajaților din sănătate, dar și din alte domenii de activitate.

Lista de revendicări Cartel Alfa, CNSLR Frăția, Confederația Sindicatelor Națională „Meridian”

depolitizarea sistemelor publice

respectul și protejarea angajaților din România

O pensie decentăși echilibrată

respectarea și garantarea reală a proprietății

taxarea justă, nu suprataxarea muncii și a capitalului autohton

garantarea de către stat a unui coș minim de consum reflectat la salariul minim , care să asigure un trai decent angajaților

eliminarea cenzurii, respectarea și garantarea reală a libertății de exprimare a tuturor cetățenilor țării

modificarea în regim de urgență a Legii dialogului social, respectarea și aplicarea contractelor colective de muncă.