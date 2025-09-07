Accident pe DN1A, zona Corlătești. Motociclist rănit

Accidentul rutier s-a produs, duminică, pe DN1A, în afara localității Corlătești, după ce un motociclist a pierdut controlul și a intrat în coliziune cu un autoturism. Motociclistul a fost rănit și a necesitat transportul la spital.

Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați, duminică, cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1A, în afara localității Corlătești.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și, din primele cercetări efectuate, potrivit IPJ Prahova, au constatat faptul că un bărbat de 49 de ani, care conducea o motocicletă pe Drumul Național 1A, din direcția Bărcănești către Bucov, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 47 de ani.

„În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a motociclistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri”, a precizat IPJ Prahova.

Polițiștii, potrivit IPJ Prahova, continuă cercetările pentru clarificarea situației de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.