Un turist din București a căzut într-o râpă din Bucegi

Salvamontiștii prahoveni au fost solicitați să intervină, sâmbătă noapte, pentru recuperarea unui turist din București care a căzut într-o râpă pe Valea Cerbului din Bucegi. Bărbatul a suferit o fractură la bazin.

Zece salvatori montani au intervenit pentru recuperarea unui turist în vârstă de 58 ani, din București, care a avut ghinionul să alunece și să cadă mai bine de 30 m, pe Valea Cerbului, din poteca marcată.

„A suferit o fractură de bazin, ce a necesitat imobilizare și transport atent. Era parte dintr-un grup format din patru persoane, echipate corespunzător pentru traseul respectiv.

Apelul de urgență a fost la ora 20.45, iar misiunea de salvare s-a încheiat la 3.40, prin predarea la ambulanța a pacientului”, a precizat Salvamont Prahova.

