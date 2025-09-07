 

- Publicitate -

Un turist din București a căzut într-o râpă din Bucegi

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Salvamontiștii prahoveni au fost solicitați să intervină, sâmbătă noapte, pentru recuperarea unui turist din București care a căzut într-o râpă pe Valea Cerbului din Bucegi. Bărbatul a suferit o fractură la bazin.

- Publicitate -

Zece salvatori montani au intervenit pentru recuperarea unui turist în vârstă de 58 ani, din București, care a avut ghinionul să alunece și să cadă mai bine de 30 m, pe Valea Cerbului, din poteca marcată.

„A suferit o fractură de bazin, ce a necesitat imobilizare și transport atent. Era parte dintr-un grup format din patru persoane, echipate corespunzător pentru traseul respectiv.

Apelul de urgență a fost la ora 20.45, iar misiunea de salvare s-a încheiat la 3.40, prin predarea la ambulanța a pacientului”, a precizat Salvamont Prahova.

Locuri de Muncă

Zeci de posturi vacante la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs de spitale din Prahova. Pe lista unităților medicale care organizează concurs se numără Spitalului Județean...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

1
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

5
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

3
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
- Publicitate -

Știri noi

Viața Prahovei

Trafic aglomerat pe DN1, între Azuga și Bușteni

0
Ultimul weekend înaintea începerii anului școlar este unul aglomerat...
Eveniment

Accident pe DN1A, zona Corlătești. Motociclist rănit

0
Accidentul rutier s-a produs, duminică, pe DN1A, în afara...
Viața Prahovei

Dezbatere „Dâmbu pentru oameni”, în cartierul Mihai Bravu

0
Asociația Ploiești pentru oameni organizează, duminică, în intervalul 11.00...
Național

Tarife și amenzi modificate pentru rovinietă și peaj

0
Tarifele pentru rovinietă și peaj, dar și cuantumul amenzilor...
Viața Prahovei

Două transporturi agabaritice în Prahova. Ruta folosită

0
Centrul Infotrafic a anunțat că, duminică, 7 septembrie, vor...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

5
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

9
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Accident pe DN1A, zona Corlătești. Motociclist rănit

Roxana Tănase -
Accidentul rutier s-a produs, duminică, pe DN1A, în afara...

Eclipsă totală de Lună. Ora la care va fi vizibilă și de unde

Ștefan Vlăsceanu -
În noaptea de duminică spre luni va putea fi...

Lista localităților din Prahova unde au avut loc incendii de vegetație

Roxana Tănase -
Pompierii militari au fost solicitați să intervină, sâmbătă, la...

Incendiu de vegetație uscată la Brazi

Roxana Tănase -
Pompierii militari au fost solicitați să intervină, sâmbătă, pentru...
- Publicitate -

Ce burse școlare primesc copiii din 8 septembrie

Luiza Toboc -
Guvernul a aprobat metodologia de acordare a burselor  școlare....

Maria și Ioana, surorile care încep școala însoțite tot de țiteră

Luiza Toboc -
Fetițele care au încântat cu a lor țiteră o...

Bărbat depistat beat la volan pe DN1

Roxana Tănase -
Un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din...

Incendiu la o fabrică din Ceptura de Jos

Marius Nica -
Un incendiu violent a izbucnit, vineri seara, la fabrică...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean