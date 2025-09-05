Razie amplă pe șoselele din Prahova

Polițiștii rutieri prahoveni desfășoară, vineri, o amplă acțiune pe raza întregului județ. Raziile au drept scop prevenirea accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță în trafic.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova (IPJ) a anunțat, vineri, o nouă amplă acțiune pe drumurile din Prahova.

„Acțiunea vizează, în mod special, combaterea nerespectării regimului legal de viteză, prin utilizarea tuturor mijloacelor specifice de supraveghere a traficului rutier, inclusiv aparatele de tip TruCAM II.

Reamintim că viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere în județul Prahova.

În acest context, acțiunile desfășurate urmăresc conștientizarea de către cetățeni a riscurilor și consecințelor asociate nerespectării dispozitiilor legale din domeniul rutier”, a precizat IPJ Prahova.

Poliția a lansat o nouă recomandare pentru toți participanții la trafic să respecte limitele legale de viteză și să adapteze viteza în funcție de condițiile de drum!

„Siguranța pe drumurile publice reprezintă principalul obiectiv al poliției rutiere”, a precizat IPJ Prahova.