Incendiu la două case din Urlați

Un incendiu a izbucnit, în această seară, la o gospodărie din orașul Urlați, situată pe strada Mărunțiș.
Potrivit ISU Prahova, pompierii sosiți la fața locului au constatat că incendiul se manifestă violent la două case, cu posibilitatea de propagarea la o a treia, fiind depuse eforturi pentru localizarea acestuia.
Suprafața totală afectată de incendiu este de aproximativ 500 de metri pătrați.
Au fost mobilizate 3 autospeciale de stingere, 2 autocisterne și o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și un echipaj SMURD.
Până în acest moment, nu au fost raportate victime, însă intervenția pompierilor este în desfășurare.
VIDEO