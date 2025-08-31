Apă potabilă cu debit redus în mai multe localități din Prahova

Localnicii din mai multe localități ale județului vor avea, din 1 septembrie, timp ce maximum 60 de zile, apă potabilă cu debit redus. Anunțul a fost făcut de către Exploatare Sistem Zonal Prahova SA.

Reducerea de debit a apei tratate clorinate (apa potabilă) din sursa STA Voila îi va afecta pe locuitorii din Câmpina, Băicoi, Bănești, Breaza, Brebu, Cornu, Florești, Moreni, Șotrile, Telega.

„Alimentarea cu apă tratată clorinată (potabilă) din sursa STA Voila se va reduce la un debit maxim de 400 l/s, începând cu 01.09.2025, ora 13:00, pentru executarea unor lucrări de reparație la decantorul radial nr. 2 – fir potabil STA Voila.

Lucrările de reparație vor dura cel mult 60 de zile, iar specialiștii noștri depun toate eforturile pentru a le finaliza cât mai repede și la cele mai bune standarde”, a transmis ESZ Prahova.

