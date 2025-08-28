Suspectul tentativei de omor de la Surani a fost arestat

Un bărbat de 34 de ani a fost arestat preventiv după ce a încercat să-și ucidă fosta concubină. Tentativa de omor s-a petrecut ieri în comuna prahoveană Surani.

- Publicitate -

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Observatorul Prahovean că suspectul a avut o relație de aproape un an de zile cu victima. Aceasta și-a părăsit pentru el soțul și cei patru copii.

Din cauza conflictelor, femeia a revenit la fosta sa familie din Surani. Ieri, agresorul a încercat să o convingă să reia relația.

Pentru că a fost refuzat, bărbatul a atacat-o cu un cuțit și i-a provocat mai multe răni în zona gâtului și capului.

Auto-moto De la 1 septembrie se scumpește rovinieta. Cresc și amenzile Taxa de drum din România (rovinieta) se va scumpi de la 1 septembrie. Pentru unele perioade de valabilitate, aproape că se va dubla. În același...

- Publicitate -

Agresorul a fugit, însă polițiștii l-au depistat pe raza comunei Șoimari, l-au încătușat și l-au dus la audieri.

Femeia se află internată în spital, iar suspectul a fost arestat preventiv, fiind acuzat de tentativă de omor.