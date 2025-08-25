Bărbat dat dispărut în Prahova. Apelul Poliției

Cristea Sorin Florinel, în vârstă de 48 de ani, a fost dat dispărut la Ploiești. Persoanele care pot oferi informații referitoare la acesta sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze la 112.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 1 Ploiești au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că verișorul său, Cristea Sorin Florinel, în vârstă de 48 de ani, a plecat voluntar din municipiul Ploiești și nu a mai revenit până în prezent.

Bărbatul, potrivit IPJ Prahova, are înălțimea de aproximativ 184 cm, greutatea circa 120 kg, constituție corpolentă, barbă căruntă, păr scurt și ochi verzi.

„Nu se cunosc detalii cu privire la articolele de vestimentație purtate de bărbat în momentul plecării.

Persoanele care pot oferi informații referitoare la acesta sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112”, a anunțat IPJ Prahova.