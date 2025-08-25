Spotters Day: Show aviatic mâine la crucea Caraiman

Un show aviatic de proporții va avea loc mâine în zona crucii Caraiman din masivul Bucegi. Spotters Day este o zi dedicată tuturor iubitorilor de avioane, fotografie și atmosferă aeronautică.
„Evenimentul “Spotters Day” se va desfășura, marți, 26 august 2025, în funcție de condițiile meteorologice (rezervă 27 august), începând cu ora 11:00, la monumentul Crucea Eroilor de pe Vârful Caraiman”, au transmis Forțele Aeriene Române.
PROGRAM SPOTTERS DAY – 26 AUGUST 2025
(rezervă 27 august 2025)
- 11.00 -11.30 – EXTRA-300
- 11:30 -11:45 – IAR-330 PUMA, SA-365 Dauphin/ SRI;
- 11.45 -12.00 – IAK-52
- 12.00 – 12.30 – IAR-330 M, LR-M
- 12.30 -13.00 – IAR-330 M, S
- 13.00 -13.15 – IAR-330 S
- 13.15 -13.30 – EC-135, S-70M Black Hawk/ SMURD/ MAI;
- 13.30 -13:50 – An-30
- 13:50 -14:20 – C-130 Hercules
- 14:20 -14:50 – C-27J Spartan
- 14:50 -15:30 – F-16 FALCON
- 15.30 -16:00 – EUROFIGHTER TYPHOON
- 16.00 -16.20 – IAR-99 SOIM şi IAR-99STD
Persoanele interesate să participe la eveniment sun așteptate la monumentul Crucea Eroilor de pe Vârful Caraiman.