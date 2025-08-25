Spotters Day: Show aviatic mâine la crucea Caraiman

Un show aviatic de proporții va avea loc mâine în zona crucii Caraiman din masivul Bucegi. Spotters Day este o zi dedicată tuturor iubitorilor de avioane, fotografie și atmosferă aeronautică.

„Evenimentul “Spotters Day” se va desfășura, marți, 26 august 2025, în funcție de condițiile meteorologice (rezervă 27 august), începând cu ora 11:00, la monumentul Crucea Eroilor de pe Vârful Caraiman”, au transmis Forțele Aeriene Române.

PROGRAM SPOTTERS DAY – 26 AUGUST 2025

(rezervă 27 august 2025)

11.00 -11.30 – EXTRA-300

11:30 -11:45 – IAR-330 PUMA, SA-365 Dauphin/ SRI;

11.45 -12.00 – IAK-52

12.00 – 12.30 – IAR-330 M, LR-M

12.30 -13.00 – IAR-330 M, S

13.00 -13.15 – IAR-330 S

13.15 -13.30 – EC-135, S-70M Black Hawk/ SMURD/ MAI;

13.30 -13:50 – An-30

13:50 -14:20 – C-130 Hercules

14:20 -14:50 – C-27J Spartan

14:50 -15:30 – F-16 FALCON

15.30 -16:00 – EUROFIGHTER TYPHOON

16.00 -16.20 – IAR-99 SOIM şi IAR-99STD

Persoanele interesate să participe la eveniment sun așteptate la monumentul Crucea Eroilor de pe Vârful Caraiman.

