Pieton lovit de tramvai în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Un pieton angajat în traversarea neregulamentară a străzii a fost lovit de un tramvai pe Șoseaua Vestului din Ploiești. Accidentul s-a produs în zona bisericii Înălțarea Domnului.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că o femeie de 38 de ani, care conducea un tramvai electric pe Șoseaua Vestului, către zona de Nord, ar fi acroșat o femeie de 78 de ani, angajată în traversarea carosabilului, în zona stației „Biserica Înălțarea Domnului”.

În urma impactului, pietonul a suferit vătămări corporale, fiind preluat de un echipaj al ambulanței și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Atât conducătoarea tramvaiului, cât și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că victima s-ar fi dezechilibrat și s-a lovit de bordura peronului, iar ulterior a fost acroșată de tramvaiul 102, care circulă între Gara de Vest și Spitalul Județean.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

