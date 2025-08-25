Urmărire în Prahova. Șoferul a intrat cu mașina într-un stâlp

Un bărbat în vârstă de 35 de ani este cercetat penal după ce a încercat să fugă de polițiști în timpul unui control de rutină. Oamenii legii au pornit în urmărirea acestuia, însă la scurt timp șoferul a provocat un accident rutier.

Totul s-a petrecut în Ciorani, în noaptea zilei de sâmbătă spre duminică. Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire, însă conducătorul auto a refuzat să oprească și a continuat deplasarea.

Echipajul de poliție a trecut imediat la urmărirea vehiculului, însă, la un moment dat șoferul ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu un stâlp de susținere a rețelei de iluminat stradal.

Aceștia au identificat conducătorul auto ca fiind un bărbat de 35 de ani din localitatea Ciorani, și întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.