Un depozit de mase plastice a luat foc în Buftea

Un puternic incendiu a izbucnit, luni dimineață, în apropierea Capitalei, la o hală folosită pentru depozitarea maselor plastice aflată în Buftea.

- Publicitate -

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare în localitate Buftea, suprafața afectată fiind de aproximativ 700 de metri pătrați”, anunță reprezentanții ISU București – Ilfov, citați de News.ro.

Pompierii acționează pentru localizarea incendiului și limitarea propagării la alte spații de depozitare. A fost realizat un dispozitiv de protecție și este decopertat acoperișul.

Construcția este pe structură de beton, fără etaj, folosită pentru depozitarea de mase plastice.

Eveniment Copil de 13 ani, pe bicicletă, lovit de un motociclist pe DN1B Un copil în vârstă de 13 ani, care se deplasa pe o bicicletă seara trecută la marginea DN1B, în Valea Călugărească, a fost lovit...

- Publicitate -

„Incendiul a fost localizat, fără a se extinde la vecinătăți. Nu sunt persoane rănite”, precizează ISU.