- Publicitate -

Copil de 13 ani, pe bicicletă, lovit de un motociclist pe DN1B

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Un copil în vârstă de 13 ani, care se deplasa pe o bicicletă seara trecută la marginea DN1B, în Valea Călugărească, a fost lovit de o motocicletă.

- Publicitate -

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 21.45, iar victima a fost transportată la spital.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că tânăr de 19 ani ar fi condus o motocicletă pe DN1B, către Ploiești și ar fi acroșat un minor de 13 ani, care se deplasa pe o bicicletă.

În urma producerii accidentului, a rezultat vătămarea corporală a minorului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Eveniment

Bătaie între muncitori români și nepalezi într-o fabrică din Baia Mare

Polițiștii din Maramureș au deschis un dosar penal privind tulburarea ordinii și liniștii publice, după un scandal care a avut loc între muncitorii români...
- Publicitate -

Motociclistul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

SICAR, primul muzeu privat din Prahova

0
De muzee cu siguranță am auzit cu toții. Care...
Exclusiv

Câți polițiști de proximitate sunt în Ploiești și cum pot fi contactați

0
Munca de polițist nu este una ușoară, iar la...
Exclusiv

Nume noi la Republik Fest Ploiești 2025. Cine va concerta

0
Mult așteptatul festival de la Ploiești a intrat pe...
Exclusiv

Alexis Stan, 10 ani: Cel mai tânăr campion național de drift

0
Alexis Stan este un nume de care, cu siguranță...
Exclusiv

Petre Ghițeanu, profesorul care ascultă lemnul

1
Într-o vreme în care lumea pare tot mai grăbită,...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Tânăr mort după ce s-a electrocutat la pescuit, în Iordăcheanu

0
Un tânăr în vârstă de 31 de ani a...
Administrație

Legitimații de transport gratuit pentru elevi la Ploiești. Cum se distribuie

0
Elevii din Ploiești scapă de cozile de la tonetele...
Eveniment

Un depozit de mase plastice a luat foc în Buftea

0
Un puternic incendiu a izbucnit, luni dimineață, în apropierea...
Auto-moto

Harta neagră a accidentelor rutiere din Prahova

0
La solicitarea Observatorului Prahova, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție...
Eveniment

Cum se depune online cererea pentru voucherele de energie

0
Aplicația informatică EPIDS, destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

11
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Tânăr mort după ce s-a electrocutat la pescuit, în Iordăcheanu

Ștefan Vlăsceanu -
Un tânăr în vârstă de 31 de ani a...

Un depozit de mase plastice a luat foc în Buftea

Ștefan Vlăsceanu -
Un puternic incendiu a izbucnit, luni dimineață, în apropierea...

Cum se depune online cererea pentru voucherele de energie

Ștefan Vlăsceanu -
Aplicația informatică EPIDS, destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor...

Numerele extrase la loto 6/49. Un nou report

Ștefan Vlăsceanu -
Duminică, 24 august 2025, au avut loc noi trageri...
- Publicitate -

Bătaie între muncitori români și nepalezi într-o fabrică din Baia Mare

Ștefan Vlăsceanu -
Polițiștii din Maramureș au deschis un dosar penal privind...

Gratuitate la transport, dar nu pentru toți elevii

Luiza Toboc -
Din anul școlar următor, care ar trebui să înceapă...

Accident în Blejoi. O mașină a lovit un scuter

Ștefan Vlăsceanu -
Un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane a...

Galerie de artă urbană pe Bulevardul Castanilor

Ștefan Vlăsceanu -
Cea de-a doua ediție a Urban Street Art Festival...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean