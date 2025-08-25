Copil de 13 ani, pe bicicletă, lovit de un motociclist pe DN1B

Un copil în vârstă de 13 ani, care se deplasa pe o bicicletă seara trecută la marginea DN1B, în Valea Călugărească, a fost lovit de o motocicletă.

- Publicitate -

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 21.45, iar victima a fost transportată la spital.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că tânăr de 19 ani ar fi condus o motocicletă pe DN1B, către Ploiești și ar fi acroșat un minor de 13 ani, care se deplasa pe o bicicletă.

În urma producerii accidentului, a rezultat vătămarea corporală a minorului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Eveniment Bătaie între muncitori români și nepalezi într-o fabrică din Baia Mare Polițiștii din Maramureș au deschis un dosar penal privind tulburarea ordinii și liniștii publice, după un scandal care a avut loc între muncitorii români...

- Publicitate -

Motociclistul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.