Numerele extrase la loto 6/49. Un nou report

Duminică, 24 august 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 21 august, Loteria Română a acordat peste 20.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 24 august:

Loto 6/49: 43, 31, 18, 24, 48, 41

Noroc: 0, 9, 6, 0, 8, 1, 5

Joker: 34, 20, 40, 32, 29, +5

Noroc Plus: 9, 0, 1, 0, 7, 2

Loto 5/40: 14, 6, 22, 9, 37, 24

Super Noroc: 9, 9, 5, 5, 2, 1

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 23,47 milioane de lei (peste 4,64 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,22 milioane de lei (peste 439.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 29,27 milioane de lei (peste 5,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 70.400 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 25.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 967.100 de lei (peste 191.200 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 39.600 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 167.500 de lei (peste 33.100 de euro).