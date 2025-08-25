Bătaie între muncitori români și nepalezi într-o fabrică din Baia Mare

Polițiștii din Maramureș au deschis un dosar penal privind tulburarea ordinii și liniștii publice, după un scandal care a avut loc între muncitorii români și cei nepalezi, într-o fabrică de mobilă din Baia Mare.

Conflictul a început cu o divergență între doi angajați din cauza unui borcan cu aracet și s-a transformat într-o bătaie generală

IPJ Maramureș a precizat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, polițiștii au fost anunțați, prin apel la 112, că în incinta unei fabrici din Baia Mare a izbucnit un conflict între angajați.

„La data de 23 august a.c., după ce au intervenit la un apel semnalat prin apel unic de urgenţă 112, în incinta unei societăţi comerciale, poliţiştii din Baia Mare au stabilit că între mai mulţi angajaţi ar fi izbucnit un conflict, tulburând ordinea şi liniştea publică. În urma intervenţiei, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice”, a declarat IPJ Maramureș.

Potrivit IPJ Maramureș, polițiștii au început demersurile pentru identificarea persoanelor implicate.

Scandalul de la fabrica de mobilă din Baia Mare a început cu un conflict între doi muncitori, un român și un nepalez, după refuzul unuia dintre ei de a-i da celuilalt un recipient cu aracet.

A urmat o bătaie generală între români și nepalezi, cu pumni, picioare și bâte, potrivit imaginilor surprinse de camere de supraveghere şi distribuite apoi în spaţiul public.

Paznicii fabricii au intervenit pentru oprirea violenţelor, iar o persoană a sunat la 112, solicitând intervenţia poliţiştilor.

Potrivit hotnews.ro, între muncitorii români şi cei nepalezi existau tensiuni mai vechi pe motiv că străinii ar accepta salarii mai mici şi le-ar reduce astfel şansele românilor de a solicita majorări salariale.

Deputatul AUR Dan Tanasă a publicat, marți, pe pagina sa de Facebook un mesaj – devenit viral – în care îndeamnă românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”.

