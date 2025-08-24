Accident în Blejoi. O mașină a lovit un scuter

Un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane a avut loc în această după amiază pe DN1A, în Blejoi.

- Publicitate -

Potrivit Poliției Prahova, un bărbat de 50 de ani ar fi condus un autoturism pe DN1A, în localitatea Blejoi, către Ploiești si ar fi intrat în coliziune cu un scuter electric, condus de un bărbat de 55 de ani.

În urma producerii accidentului, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului scuterului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar în cazul conducătorului scuterului, aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,21 mg/l alcool în aerul expirat.

Eveniment Accident azi noapte în Urleta Un accident rutier în urma căruia o persoană a fost rănită și transportată la spital a avut loc noaptea trecută în satul Urleta din...

- Publicitate -

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.